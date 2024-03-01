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Пятница, 1 марта 2024, 20:51 мск

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Швейцария присоединилась к 13 пакету антироссийских санкций ЕС

Правительство Швейцарии в пятницу, 1 марта, заявило, что страна присоединяется к 13 пакету санкций Евросоюза портив России, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Швейцарии, в частности, говорится: «Федеральный департамент экономики, образования и исследований, компетентный в вопросах санкций 29 февраля 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13 пакету санкций Европейского союза... Продажа и экспорт в Россию компонентов, используемых для разработки и производства БПЛА, отныне запрещены. Меры вступают в силу 1 марта 2024 года».

Следует отметить, что Швейцария не является членом ни ЕС, ни НАТО.

Берн, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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