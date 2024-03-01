Американский бизнесмен, бывший офицер «Морских котиков» ВМС США и основатель частной военной компании Blackwater заявил, что «Украина делает демографически разрушает себя», продолжая участвовать в конфликте с Россией, – сообщает в пятницу, 1 марта, агентство Sputnik International со ссылкой на видеоблог PBD-podcast.

В интервью каналу Принс сказал: «Необходимо положить конец этой войне. Все, что Украина делает, – это демографически разрушает себя. Сейчас там «пережевывают» уже следующее поколение украинской рабочей силы, которую некем будет заменить. Западная оборонительная позиция выглядит жалко. К тому же – никто не хочет развязывать с русским медведем неконвенциональную войну».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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