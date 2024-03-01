СМИ: Без американской помощи Украины Россия получит стратегическое преимущество

Бывший главнокомандующий вооруженными силами США Марк Милли заявил, что без поддержки Украины Западом Россия со временем получит стратегическое преимущество, которое будет разрушительным, – сообщает в пятницу, 1 марта, издание Financial Times

В интервью газете Милли сказал: «Если помощи Украине не будет – это будет трагично, потому что в этот момент украинцы больше не смогут успешно защищаться. Республиканцы в Конгрессе должны разблокировать помощь, потому что отказ от поддержки Украины сигнализирует о смертельном ударе по мировому порядку, основанному на правилах. Но, надо помнить, что именно такая политика во многом сделала Соединенные Штаты очень богатой, могущественной и дееспособной страной».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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