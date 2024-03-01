Бывшая российская писательница Улицкая* пополнила список иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 1 марта, внес в реестр иноагентов бывшую российскую писательницу Людмилу Улицкую*, режиссера Илью Хржановского*, журналиста Сергея Медведева*, а также две организации.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста в пятницу, 1 марта, говорится: «1 марта 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.Ю. Медведев*, Л.Е. Улицкая*, И.А. Хржановский*, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»*, а также благотворительный фонд «Нужна помощь»*.

С.Ю. Медведев* участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации, сотрудничает с организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Л.Е. Улицкая* участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла пропаганду ЛГБТ*-отношений, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

И.А. Хржановский* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

Незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»* распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации, принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступало против специальной военной операции на Украине, осуществляло поддержку организаций, признанных экстремистскими по решению суда. Сопредседателем и членом совета общественного объединения являются лица, включенные в реестр иностранных агентов.

Благотворительный фонд «Нужна помощь»* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял поддержку организаций, включенных в реестр иностранных агентов.

*Физлицо/организация признано в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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