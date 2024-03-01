Гуманитарный конвой ООН смог добраться до сектора Газа

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 1 марта, заявил, что конвой Всемирной организации с гуманитарной помощью добрался до северной части сектора Газа впервые за более чем недельный срок, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дюжаррик сказал: «Команда, состоящая из сотрудников УВКПЧ, ВОЗ и ЮНИСЕФ, посетила больницу Аш-Шифа в Газе. Они привезли медикаменты, вакцины и топливо для обеспечения функциональности медицинского учреждения. Впервые за более чем неделю мы смогли доставить помощь в северную часть сектора Газа».

«Сотрудники миссии пообщались с пострадавшими в результате атаки израильских войск на ожидавших распределения гумпомощи палестинцев в Газе. После произошедшего за помощью в больницу Аш-Шифа обратилось более 700 человек, 200 человек до сих пор остаются в больнице», – добавил представитель генсека ООН.

Следует напомнить, что Минздрав сектора Газа ранее сообщал, что число жертв атаки Израиля на группу людей, ожидавших распределения гуманитарной помощи в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа достигло 112, пострадали 760 человек.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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