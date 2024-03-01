Байден подписал законопроект, чтобы избежать «шатдауна»

Президент США Джо Байден подписал закон, поддержанный обеими палатами Конгресса, временный бюджет, который позволит избежать перебоев в финансировании правительства и остановки его работы (шатдауна), – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, в частности, говорится: «В пятницу, 1 марта 2024 года, президент подписал закон, обеспечивающий ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год. Закон предусматривает продление финансирования одних федеральных ведомств до 8 марта, других – до 22 марта».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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