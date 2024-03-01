Финляндия захотела получить силы ядерного сдерживания

Новоизбранный президент Финляндии Александер Стубб на своей первой пресс-конференции после инаугурации в пятницу, 1 марта, заявил, что для страны важно иметь собственные силы ядерного сдерживания, – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего выступления Стубб сказал: «Я считаю важным, чтобы в Финляндии были настоящие средства ядерного сдерживания. И это то, что мы практически имеем, потому что НАТО дает нам средства сдерживания благодаря нашему членству в альянсе».

«Конечно, наше законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и использование ядерных зарядов на территории Финляндии, но в полномочия правительства и парламента входят законодательные реформы», – отметил новый президент Финляндии.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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