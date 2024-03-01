Байден перепутал сектор Газа с Украиной

Президент США Джо Байден в пятницу, 1 марта, на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, рассказывая о доставке гуманитарной помощи палестинцам, дважды назвал сектор Газа Украиной, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «В ближайшие дни мы с друзьями из Иордании и другими участниками миссии будем обеспечивать сбросы с самолетов дополнительные объемы продуктов питания и других припасов на Украину. Также мы продолжим искать возможности открыть дополнительные пути на Украину, в том числе – морской коридор».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube