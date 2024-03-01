Байден в очередной призвал Конгресс одобрить финансирование Украины

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме в пятницу, 1 марта, призвал Конгресс утвердить дополнительные бюджетные ассигнования для возобновления поставок вооружений и военной техники Украине, – сообщают СМИ.

В ходе беседы с итальянским премьером Байден сказал: «Мы, как и вы поддерживаем Украину, поэтому я призываю республиканцев в Палате представителей принять законодательство, чтобы нам двухпартийно продолжать уже сейчас поддерживать Украину».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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