Байден в очередной призвал Конгресс одобрить финансирование Украины

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме в пятницу, 1 марта, призвал Конгресс утвердить дополнительные бюджетные ассигнования для возобновления поставок вооружений и военной техники Украине, – сообщают СМИ.
В ходе беседы с итальянским премьером Байден сказал: «Мы, как и вы поддерживаем Украину, поэтому я призываю республиканцев в Палате представителей принять законодательство, чтобы нам двухпартийно продолжать уже сейчас поддерживать Украину».
Вашингтон, Иван Бабурин
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