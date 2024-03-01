Нидерланды передадут Киеву надувные лодки и снаряды

Министерство обороны Нидерландов в пятницу, 1 марта, заявило, что правительство страны выделило новый пакет военной помощи в размере 250 млн. евро для Украины, в который вошли надувные лодки и боеприпасы, – сообщают СМИ.

На сайте правительства Нидерландов говорится: «Королевство Нидерланды обязалось внести 250 млн. евро в чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Также Нидерланды окажут дополнительную помощь в виде боеприпасов на сумму 100 млн. евро. В новый пакет военной помощи вошли 14 надувных лодок с жестким корпусом, восемь военизированных речных патрульных катеров и десантно-штурмовые катера CB90».

Амстердам, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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