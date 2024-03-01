Трамп: Американские ветераны получают меньше нелегальных мигрантов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальные мигранты в США получают больше социальной поддержки, чем американские ветераны войн и конфликтов, – сообщает в пятницу, 1 марта, телеканал Fox News.

В интервью телеканалу Трамп сказал: «В Калифорнию прибывают миллионы человек. Им – бесплатная медицина, бесплатное образование. Все бесплатно. Но не для наших ветеранов! Они ничего не получают, как и люди, которые давно там живут и заслужили что-то. Наши граждане ничего не получают!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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