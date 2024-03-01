Захарова: Судя по молодецкой удали, Байдену лет 12

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 1 марта, комментируя заявление Джо Байдена о том, что США будут с самолетов сбрасывать гуманитарную помощь на Украину, перепутав ее с Газой, заявила, что американскому президенту «по уровню знаний в сочетании с молодецкой удалью лет 12».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Представитель Белого Дома Кирби объяснил, что, говоря о переброске самолетами продовольствия на Украину, Байден имел в виду сектор Газа. Напомню, осматривавшая Байдена медицинская комиссия, по его же собственным словам, посчитала, что у него с головой всё в полном порядке, а вот «выглядит слишком молодо». Раз так (врачи американского президента врать же не могут) то, судя по уровню знаний в сочетании с молодецкой удалью, ему лет 12».

Ранее сегодня Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, рассказывая о доставке гуманитарной помощи палестинцам, дважды назвал сектор Газа Украиной.

«В ближайшие дни мы с друзьями из Иордании и другими участниками миссии будем обеспечивать сбросы с самолетов дополнительные объемы продуктов питания и других припасов на Украину. Также мы продолжим искать возможности открыть дополнительные пути на Украину, в том числе – морской коридор», – сказал Байден в беседе с Мелони.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube