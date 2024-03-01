В Праге заявили, что Киев получит снаряды «уже в ближайшие недели»

Официальный представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш заявил, что Украина первую партию артиллерийских снарядов, закупленных членами Европейского союза у третьих стран по инициативе Чехии, может получить уже в ближайшие недели, – сообщает в пятницу,1 марта, агентство Bloomberg.

В интервью агентству Йиреш сказал: «Украина может получить первые снаряды уже в ближайшие недели. Кроме ЕС, в этой инициативе будут участвовать еще некоторые европейские страны».

«Инициатива Чешской Республики по закупке Боеприпасов для Украины должна продемонстрировать, что Евросоюз не ждет действий от конгресса США, но и сам что-то делает», – подчеркнул представитель чешского Минобороны.

Прага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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