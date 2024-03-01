В Бундесвере начались проверки после обнародования в России переговоров офицеров ведомства

Секретная служба Бундесвера (MAD) в пятницу, 1 марта, начала внутреннюю проверку после обнародованной в российских СМИ аудиозаписи немецких офицеров военно-воздужных сил ФРГ (ВВС) о возможной передаче Украине дальнобойных ракет системы Taurus, – сообщает Der Spiegel.

В публикации издания говорится: «Секретная служба Бундесвера (MAD) усиленно проверяет, не была ли перехвачена российскими властями внутренняя встреча нескольких высокопоставленных офицеров ВВС по поводу возможной поставки на Украину системы вооружения Taurus. …Опубликованная Маргаритой Симоньян запись по результатам первых проверок классифицируется как подлинная, ее подделка с помощью искусственного интеллекта исключена в значительной степени».

«Возникает деликатный вопрос, а не могли ли российские власти перехватить и другие внутренние сообщения внутри ВВС или даже в самом министерстве обороны? Скорее всего, виноваты офицеры, участвовавшие в разговоре, которые использовали незащищенные каналы связи. Возможно вопреки всем внутренним предписаниям, один из них говорил даже по личному телефону», – пишет Der Spiegel.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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