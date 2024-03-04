Трамп назвал столицу США болотом после победы Хейли на праймериз

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли одержала победу на праймериз в столичном округе Колумбия. Ее конкурент Дональд Трамп заявил, что это достижение ничего не решает.

Голосование прошло в американской столице Вашингтоне (официальное название – округ Колумбия). По итогам подсчета 100% голосов Хейли набрала 62,8%, Трамп – 33,3%. Таким образом, Никки Хейли получила голоса всех 19 делегатов, это ее первая победа на праймериз.

Остальные голоса распределились между майором ВВС США в запасе Дэвидом Штукенбергом и выбывшими из гонки Райаном Бинкли, Дугом Бергамом, Крисом Кристи, Роном Десантисом и Вивеком Рамасвами.

«Я намеренно держался подальше от голосования в округе Колумбия, потому что это «болото» с очень небольшим числом делегатов, не дает никакого преимущества», – написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден ранее заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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