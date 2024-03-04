СМИ: Швейцарцы проголосовали за ежегодную выплату 13-й пенсии

Впервые с 1848 года на национальном референдуме в Швейцарии почти 60% граждан страны проголосовало за выплату 13-й ежегодной пенсии, – сообщило в воскресенье, 3 марта, агентство Bloomberg.

В заметке агентства, в частности, говорится: «Впервые в истории страны социальные пособия были увеличены посредством плебисцита. Предложение о выплате 13-й ежегодной пенсии поддержали 58,2% избирателей из большинства швейцарских кантонов. ...Швейцарские избиратели с 1848 года ни разу не поддержали планы по увеличению социальных пособий, выплачиваемых государством. Нынешняя инициатива была выдвинута профсоюзами, заявившими, что рост стоимости жизни привел к снижению покупательной способности пенсий. Предполагается, что 13-я пенсия начнет выплачиваться с 2026 года. Однако инициаторы предложения план финансирования дополнительных ежегодных затрат в размере 4,1 млрд швейцарских франков ($4,7 млрд), необходимых для реализации программы не представили».

«Страна уже имеет дефицит бюджета, поэтому для выплаты дополнительной пенсии может потребоваться увеличение налога на добавленную стоимость (НДС)», – отметила министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Саттер.

Берн, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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