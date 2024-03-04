НАТО открыло в Албании свою первую авиабазу на Западных Балканах

Штаб-квартира НАТО в понедельник, 4 марта, сообщила, что в Албании открылась первая в стране авиабаза на Западных Балканах, – сообщают СМИ.

В сообщении Североатлантического альянса говорится: «В понедельник, 4 марта 2024 года, Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив ее в современный центр для будущих воздушных операций НАТО. Объект расположен в 80 километрах к югу от городстолицы Албании, города Тирана. Это стало крупнейшим проектом НАТО в этой стране. На модернизацию базы было потрачено 50 миллионов евро».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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