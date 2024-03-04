Макрон открестился от отправки французских военных на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не рассматривает вопрос об отправке военнослужащих на Украину в ближайшем будущем, – сообщает в понедельник, 4 марта, издание Pravo.

В интервью чешской газете французский лидер сказал: «Отвечая на один из вопросов, который мне был задан о направлении войск (на Украину,– прим.ред.), я сказал, что «ничто не исключено». Это означает не то, что мы рассматриваем направление французских войсковых частей на Украину в ближайшем будущем, а то, что мы открываем дискуссию и раздумываем обо всем, что можно сделать для поддержки Киева, прежде на территории Украины. …Я всегда четко говорил о поставленных нами рамках – мы не воюем против российского народа и отвергаем логику эскалации».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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