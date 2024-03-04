Принято постановление правительства РФ «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина подписал постановление, в котором утвердил правила предоставления единовременной выплаты семьям, чьи дети пострадали от агрессии Украины.

В документе, опубликовано на сайте правовых актов в понедельник, 4 марта, говорится: «Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2024 № 256 «Об утверждении Правил предоставления единовременной выплаты, установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2023 г. № 975 «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины», а также перечня документов (сведений), необходимых для ее назначения».

«Мера распространяется на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также других регионов, прилегающих к районам боевых действий. Речь идет о ситуациях, когда ребенок получает ранение, травму, контузию или иное увечье. Выплата на каждого несовершеннолетнего составит 100 тыс. рублей, она перечисляется родителям или иным законным представителям», – говорится в постановлении правительства России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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