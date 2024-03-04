СМИ: Под Авдеевкой Украина потеряла 5% своей лучшей американской бронетехники

Всего за две недели под Авдеевкой Украина потеряла пять процентов своей лучшей бронетехники производства США, в том числе, танки Abrams, – сообщает в понедельник, 4 марта, издание Forbes.

В публикации американского журнала, в частности, говорится: «На востоке Украины к западу от Авдеевки, 47-я механизированная бригада украинской армии потеряла еще одну пару своих лучших бронемашин американского производства: танк M-1 Abrams и инженерную машину Assault Breacher. …Всего за последние две недели бригада потеряла два М-1, несколько М-2 и два Assault Breacher, пожалуй, пять процентов своей лучшей бронетехники».

«Это произошло через две недели после того, как украинские войска, испытывающие нехватку боеприпасов, отступили из Авдеевки. Нехватка артиллерии в 47-й бригаде вынуждает ее вести ближние бои, рискуя своими штурмовыми орудиями, а также М-1, М-2», – пишет Forbes.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что на Авдеевском направлении российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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