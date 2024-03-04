СМИ: Бундесвер использует для защиты своих файлов пароль «1234»

Министерство обороны ФРГ для защиты файлов использует пароль «1234», что уже не кажется «глупой шуткой» а вызывает «большое смущение», – сообщает в понедельник издание Bild.

В материале немецкого издания говорится: «Министерство обороны Германии опубликовало на своем веб-сайте заявление министра Бориса Писториуса для прессы «О прослушивании сообщений ВВС», в котором говорится: «Вы можете получить его по ссылке в Интернете, для этого потребуется пароль». На сайте бундесвера строго указано: «Это совместное использование защищено паролем. Пароль: 1234».

«Вот как просто! Этим паролем Писториус защищает свое заявление о прослушивании телефонных разговоров. Неделю назад это была бы глупая шутка. Но после атаки на бундесвер со стороны российских шпионов это вызывает большое смущение. …Это выглядит по меньшей мере неловко после крупнейшего скандала с прослушиванием телефонных разговоров за последние несколько лет. Остается надеяться, что пароль «1234» и ему подобные больше не будут использоваться в зоне ответственности Бунесвера», – пишет Bild.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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