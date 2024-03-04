Евросоюз заявил об отказе от транзита российского газа через Украину в 2025 году

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики в понедельник, 4 марта, заявила, что 2025 года Евросоюз не планирует продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину в 2025 году, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами Симсон сказала: «Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения с Россией о транзите газа (срок действия которого истечет 31 декабря 2024 года, – прим.ТАСС). Однако, мы изучаем возможность использования украинского газа и украинской газотранспортной системы, газохранилищ для хранения газа. В прошлом году компании Европы украинские газохранилища уже использовали».

Следует отметить, что ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев режим готов продлить транзит российского газа через свою газотранспортную систему (ГТС) при инициативе со стороны стран Евросоюза, но продлевать действующий контракт с «Газпромом» не будет.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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