В Армении объявили политику своих властей в отношении Москвы – предательством

Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Микаел Амбарцумян в понедельник, 4 марта, заявил, что политика властей республики в отношении России «становится похожей на предательство», – сообщает агентство Sputnik-Ближнее Зарубежье.

На своей странице в соцсетях Амбарцумян, возглавлявший СНБ Армении во время конфликта с Азербайджаном осенью 2020 года, написал: «На планете нет другой такой страны, которая сделала для Армении в ходе конфликта в октябре 2020 года больше, чем Россия. Это не опровергнуть ни властям, ни русофобским силам. Размещение миротворцев, создание каждой опорной точки, где развевался флаг РФ, мы принимали с воодушевлением и чувством, что рядом мощный союзник. Он был сдерживающей силой для противника. Россия тогда была стратегическим союзником, и именно благодаря ее усилиям была остановлена война, что обязательно нужно ценить и помнить».

Ереван, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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