США призвали к прекращению огня в секторе Газа

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 4 марта заявил, что Соединенные Штаты настаивают на введении режима прекращения огня в секторе Газа, поскольку нынешнюю гуманитарную ситуацию в анклаве считают неприемлемой, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Миллер сказал: «Гуманитарная ситуация в секторе Газа попросту неприемлема! США настаивают на установлении временного перемирия в Газе с тем, чтобы позволить необходимой мирному населению гуманитарной помощи попасть в охваченный конфликтом регион. Мы настаиваем, чтобы ХАМАС немедленно согласилось на договоренность о прекращении огня!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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