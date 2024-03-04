Медведев назвал послов стран-членов ЕС «политическими идиотами» и призвал выгнать их всех из России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 4 марта, назвал послов стран ЕС «политическими идиотами, не понимающие своих реальных задач», и призвал выгнать всех из России, после их отказа прийти на встречу с главой российского МИДа Сергея Лаврова.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Медведев на английском языке написал: «Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. Это совершенно противоречит самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов. Реально всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений понизить. Это не послы, а политические идиоты, не понимающие своих реальных задач».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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