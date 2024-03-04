Франция стал первой в мире страной, закрепившей право на аборт в Конституции

Спикер Национального собрания (нижняя парламента) Франции Яэль Брон-Пиверанция заявила, что совместное заседание Сената (верхней палаты) и Национального собрания в Версальском дворце в понедельник, 4 марта, закрепила в Конституции право женщин на аборт. Таким образом, Пятая республика стала первой страной в мире, которая включила подобный пункт в Основной закон государства, – сообщает France 24.

Яэль Брон-Пиве сообщила, что «в поддержку статьи о закреплении Конституции права женщин на аборт высказались 780 парламентариев из 925 депутатов и сенаторов, 72 проголосовали против».

«Публичная церемония скрепления Конституции состоится 8 марта, в Международный женский день. Нужно вместе отпраздновать появление новой свободы в конституции республики. Это французская гордость и сигнал всему миру, – написал на своей странице в X (экс-Twitter) президент Франции Эмманюэль Макрон.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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