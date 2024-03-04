Постпред Израиля при ООН отозван для консультаций в Тель-Авив

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в понедельник, 4 марта, заявил, что постпред страны при ООН Гилад Эрдан отзывается в Тель-Авив для консультаций из-за игнороровании Всемирной организации доклада о массовых изнасилованиях, совершенных ХАМАС 7 октября, – сообщает The Times of Israel.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Кац написал: «Я дал указание нашему постпреду при ООН Гиладу Эрдану вернуться в Израиль для немедленных консультаций в связи с попыткой ООН умолчать о серьезном докладе о массовых изнасилованиях, совершенных ХАМАС и его помощниками 7 октября. В ООН стремились не привлекать внимание к данному докладу. ХАМАС необходимо признать террористической организацией во всем мире, а страны, которые поддерживают эту группировку, признать спонсорами терроризма, а Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из сектора Газа необходимо вывести».

«Доклад, о котором говорит Кац, будет опубликован в течение понедельника по нью-йоркскому времени. В нем будут представлены свидетельства совершения боевиками ХАМАС актов сексуального насилия во время нападения на Израиль в начале октября прошлого года», – пишет The Times of Israel.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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