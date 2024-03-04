Фермеры Польши, блокирующие украинскую границу, в понедельник, 4 марта, заявили, что продлевают свой протест до 30 апреля. Ранее планировалось, что акция протеста польских фермеров завершится 10 марта, – сообщают украинские СМИ.

В заявлении, распространенном профсоюзом польских фермеров, в частности, говорится: «6 марта в 11:00 в Варшаве состоятся большая акция протеста. 10 марта 2024 года на 14:30 на перекрестке национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенном запланирован общий сбор, его завершение запланировано на 30 апреля 2024 года в 14:30. Целью сбора является ликвидация «Зеленого соглашения» и ограничение поступления агропродовольственной продукции из-за пределов Евросоюза, в частности из Украины».

Ранее в понедельник, посол Украины в Варшаве Василий Зварыч призвал польских фермеров прекратить блокаду украинской границы с Украиной, потому что такие акции бьют по обороноспособности киевского режима.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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