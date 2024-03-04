Бербок изучит «все средства международного права» для поставок ракет Taurus Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в понедельник, 4 марта, заявила, что, для того, чтобы передать дальнобойные ракеты Taurus Украине необходимо изучить «все доступные средства на основе международного права», – передает телеканал Bayerischer Rundfunk.

Согласно сообщению немецкой телерадиокомпании, Бербок, комментируя возможность поставок ракет Taurus киевскому режиму, сказала: «В контексте самообороны Украины мы на основе международного права должны тщательно изучить все средства, которые у нас есть».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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