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Вторник, 5 марта 2024, 02:08 мск

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Йеменские хуситы атаковали коммерческое судно в Аравийском море

Официальный представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сарие Ану в понедельник, 4 марта, заявил, что йеменские хуситы корабельными ракетами атаковали израильское судно в Аравийском море, – сообщают СМИ.

В ходе выступления Сарие сказал: «Израильское судно MSC Sky, шедшее под Либерийским флагом из Сингапура в Джибути, было атаковано противокорабельными ракетами. Зафиксировано попадание одной из этих ракет».

Со своей стороны Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что «инцидент произошел в 168,5 км к юго-востоку от Адена. Зафиксировано два взрыва. Один произошел неподалеку от судна, другой нанес ему ущерб, в результате чего на борту случился пожар, однако экипаж сумел его ликвидировать».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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