Немецкие парламентарии хотят потребовать от Шольца отставки Писториуса

Член комитета обороны Бундестага Герольд Оттен в понедельник, 4 марта, заявил, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет требовать от федерального канцлера Олафа Шольца отправить в отставку главу минобороны ФРГ Бориса Писториуса, – сообщают «Известия».

В комментарии изданию Оттен сказал: «Федеральный канцлер заявил, что против поставок каких-либо систем Украине, но министр обороны в то же время получает информацию о возможности передачи Taurus от своих военнослужащих. И это идет в разрез со словами канцлера. После этого Шольцу придется отстранить Писториуса от должности. Поэтому мы потребуем отставки министра Писториуса чем быстрее, тем лучше».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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