Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 5 марта, назвала «бесславными ублюдками» офицеров Бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост и боевой опыт «старого доброго» Люфтваффе (военно-воздушные силы нацистской Германии, прим.ред.), – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Захарова сказала: «Точкой входа Крымского моста на территорию Крыма является Керчь, и все помнят о зверствах фашистов на ее территории в отношении детей, которым они раздали отравленную цианистым калием еду. Сейчас в Керчи на площади перед школой стоит памятник этим детям. Каждый немец должен знать, что их предки сотворили с тем местом, куда ведет этот самый Крымский мост. И что теперь, спустя 80 лет, находятся буквально эти самые бесславные ублюдки, которые вспоминают, как они говорят, «старый добрый» Люфтваффе, его боевой опыт, и думают о том, как снова принести беду, страшную трагедию людям, над которыми их предки глумились 80 лет назад».

«Если бы у этих людей оставался стыд, они никогда бы рта не открыли ни по поводу «старого доброго» Люфтваффе, и его боевого опыта, ни по поводу Крымского моста. Совести у них нет», – добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Сириус, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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