Макрон выступил за введение налога на прибыль от замороженных российских активов

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом во вторник, 5 марта, заявил, что Париж полностью поддерживает введение налога на прибыль от замороженных активов России, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X (экс-Twitter).

Отвечая на вопрос, как он относится к использованию замороженных российских активов, на финансирование Украины, Макрон сказал: «Что касается замороженных российских активов, здесь позиция Франции проста, мы полностью поддерживаем предложение ввести налог на прибыль от выявленных активов, что может составить в год от трех до пяти миллиардов евро».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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