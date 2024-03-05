Блинкен призвал ХАМАС к немедленному прекращению огня

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен по итогам встречи с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани в Вашингтоне во вторник, 5 марта, призвал ХАМАС принять решение о «немедленном прекращении огня», – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Переговоры между ХАМАС, египетскими и катарскими посредниками подходят к завершению в Каире. В связи с этим у нас есть возможность немедленного прекращения огня, что поможет вернуть заложников домой, а также резко увеличить объемы поставок гуманитарной помощи отчаянно нуждающимся в ней палестинцам. После чего можно будет создать условия для прочного мирного урегулирования. Но, для этого ХАМАС должен принять решение о немедленном прекращении огня».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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