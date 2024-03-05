Путин: За рубежом еда будущего – мотыльки-червячки, а у нас кондитерские изделия и хлеб

Президент России во время своего визита в Ставропольский край во вторник, 5 марта, по видеосвязи принял участие в открытии производственных предприятий в Ленинградской и Белгородской областях и Мордовии, – сообщили в Кремле.

На церемонии открытия производственных объектов Путин сказал: «Смотрю, у вас сзади такое табло «Еда будущего». У нас где-то партнеры за рубежом, когда говорят про еду будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков, а у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства, хлебобулочных изделий».

«Глава государства открыл завод группы компаний «ЭФКО» по глубокой переработке сои и других масличных культур мощностью 5 тысяч тонн в год введён в эксплуатацию в городе Алексеевка Белгородской области. В городе Волхове Ленинградской области в тестовом режиме уже начал работу комплекс группы «ФосАгро» по производству минеральных удобрений, в том числе инновационного продукта – чистого водорастворимого аммофоса общей мощностью до 1 миллиона тонн в год. Кроме того, в городе Рузаевка Республики Мордовия открыто предприятие ГК «Талина» по производству мясных и колбасных изделий проектной мощностью до 12 тысяч тонн в год. Продукция выпускается здесь с ноября 2023 года», – сообщает пресс-служба Кремля.

Ставрополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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