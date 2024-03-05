Американские стратегические бомбардировщики пролетят над Стокгольмом по случаю вступления Швеции в НАТО

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Хекер во вторник, 5 марта, заявил, что в честь вступления Швеции в НАТО в среду, 6 марта, над Стокгольмом пролетят стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-1B Lancer, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Европейским командованием ВВС США, говорится, что генерал Хекер сказал следующее: «Прочная и устойчивая связь между Соединенными Штатами и Швецией, основанная на взаимных интересах и общих ценностях, выходит на новые высоты. Поскольку Швеция готовится присоединиться к НАТО в качестве 32-го члена, мы с нетерпением ожидаем углубления сотрудничества с нашими шведскими союзниками. Инициативы, подобные этому совместному пролету, – это только начало на фоне нашей совместной работы по продвижению международной стабильности и безопасности. …В полете бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-1B Lancer, который будет проходить над центром столицы Швеции, будут сопровождать истребители JAS 39 Gripen ВВС Швеции».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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