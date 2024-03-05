Российский СУ-27 предотвратил нарушение границы на Черным морем самолетами НАТО

Минобороны РФ во вторник, 5 марта, сообщило, что российский один истребитель СУ-27 не допустил нарушения границы тремя военными самолетами НАТО над Черным морем.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «К границе РФ приблизились 3 французских самолета, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С». Наши военные подняли в воздух Су-27, при приближении которого иностранные самолеты развернулись от госграницы и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря. Нарушения границы РФ не допущено».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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