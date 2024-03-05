Путин: Где Россия начинает расти, нас сразу начинают сдерживать конкуренты

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса в Солнечнодольске Ставропольского края во вторник, 5 марта, заявил, что где Россия начинает расти, конкуренты сразу придумывают инструменты сдерживания по всем направлениям, а не только в сельском хозяйстве, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе общения с представителями российского агропрома глава государства сказал: ««Вы сказали о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в области сельского хозяйства. Посмотрите, где толком мы начинаем расти, там сразу придумывают какие-то инструменты сдерживания. Экспортный потенциал пытаются сдерживать, в связи с чем необходимо поддерживать отечественных производителей».

«Нам, конечно, нужно исходить из реалий. И, конечно, эти попытки как-то подзадушить наш экспортный потенциал будут всегда и на любых направлениях, где Россия встает крепко на ноги. Но мы со своей стороны, конечно, должны поддержать производителей продукции, как мы и делали до сих пор», – подчеркнул Путин.

Солнечнодольск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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