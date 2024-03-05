Посол Антонов не исключил прямого столкновения России и НАТО

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на брифинге во вторник, 5 марта, заявил, что Россия и НАТО стоят перед угрозой прямого вооруженного столкновения, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказал: «Теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях на Украине. Подобный сценарий не может реализовываться без одобрения Вашингтоном. По существу, мы стоим перед опасностью прямого столкновения на востоке Европы Североатлантического альянса и вооруженных сил России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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