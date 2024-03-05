Патрушев заявил о стабильной ситуации с дизтопливом для аграриев

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече президента России Владимира Путина с работниками агропромышленного комплекса в Солнечнодольске Ставропольского края во вторник, 5 марта, заявил, что ситуация с ценами на дизтопливо и автобензин для аграриев сегодня стабильная, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Отвечая на соответствующий вопрос главы государства, Патрушев сказал: «На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная. Мы с минэнерго в контакте, с Новаком тоже в контакте. Подписан план, согласно которому наши аграрии в разных регионах должны получать по нормальным ценам в необходимом объеме топливо – и дизельное, и автобензин. Соответственно, пока острых проблем нет, если они будут, я все понял, для выработки соответствующих решений я буду вовремя докладывать».

«Сделаем все, чтобы обеспечить урожай следующего года. Сомнений быть не может», – заверил со своей стороны аграриев Путин.

Солнечнодольск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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