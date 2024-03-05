Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия победит в специальной военной операции на Украине, когда будет ясно, что «освобождены от нацистского режима все, кто хотел быть освобожденным», – сообщает телеканал «Россия-24».

В эфире телеканала глава СВР, отвечая на соответствующий вопрос, в эксклюзивном интервью для «Соловьев Live», сказал: «Нет сомнений. Мы победим, когда увидим, что освободили от этого коррупционного, нацистского режима всех, кто хотел быть освобожденным. …Ведь хозяевами территории Украины является не Вашингтон, не Лондон, а люди, которые живут на этой земле. На этой земле жили их отцы, деды, прадеды, могилы их прадедов на этой земле. Они хозяева, и они определяют, где им жить, в какой стране... Вот это будет демократично – выбор народа».

«Американцы, особенно британцы, участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны. То, что американские разведывательные службы участвовали в подготовке и в переподготовке сотрудников спецслужб Украины, – это очевидный факт», – отметил также Сергей Нарышкин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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