Глава минобороны ФРГ заявил, что по поставкам ракет Taurus Украине положительного решения нет

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во вторник, 5 марта, на пресс-конференции в Стокгольме заявил, что попавший в информационное поле разговор офицеров Бундесвера о поставках ракет Taurus Украине не был следствием положительных решений по этому вопросу, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Писториус сказал: «Ни с моей стороны, ни со стороны канцлера нет политического решения об использовании на Украине ракет Taurus. Это был теоретический разговор между военным персоналом, генералами, и они это обсуждали без принятия решений и без конкретных планов».

«Наши системы связи не были скомпрометированы. Причина, по которой разговор, тем не менее, удалось записать, заключалась в оперативной ошибке человека. Предполагаемый виновник утечки позвонил из Сингапура, где проходило авиашоу. Такое мероприятие привлекло высокопоставленных европейских военных, что сделало его мишенью для российских спецслужб», – добавил глава минобороны ФРГ.

В свою очередь, агентство Reuters напоминает, что «в ходе разговора командующий ВВС Германии Инго Герхарц обсуждал с тремя высокопоставленными чиновниками Люфтваффе возможную поставку крылатых ракет Taurus в Киев, которую канцлер Олаф Шольц до сих пор категорически отвергает. Союзники Германии сдержанно отреагировали на эту запись, однако, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил газете The Times, что инцидент продемонстрировал, что Германия «не является ни безопасной, ни надежной».

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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