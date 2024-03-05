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Вторник, 5 марта 2024, 22:31 мск

Новости Политика

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Госдеп ждет от Украины сюрпризов на поле боя

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 5 марта, заявил, что Соединенные Штаты уверены, что у Вооруженных сил Украины заготовлены военные сюрпризы для России, поэтому ждут результатов на поле боя, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Миллер сказал: «Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя. Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов на поле боя».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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