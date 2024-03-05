Эрдоган пообещал Израилю «серьезные проблемы», если палестинцам запретят посещать святые места в Иерусалиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Анкаре во вторник, 5 марта, заявил, что Израиль ждут «серьезные последствия», если палестинцам запретят посещать святые места в Иерусалиме, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления турецкий лидер сказал: «Заявления радикальных израильских политиков о введении ограничений на проход палестинцев к святым для мусульман местам в Иерусалиме являются полным бредом. Последствия таких действий, без сомнений, будут очень серьезными».

«Пользуясь безграничной поддержкой Запада, Израиль совершает очевидный геноцид в Газе. Благодаря инициативам ряда стран в Международном суде ООН слушается дело против Израиля о его преступлениях в отношении палестинцев. Израиль предстал перед судом за нарушения конвенции о предотвращении геноцида. Но, несмотря на решения об обеспечительных мерах, он все равно продолжает убивать там без разбора женщин, детей, наших братьев. Он убивает людей, выстроившихся в очереди за продуктами!», – заявил Эрдоган и добавил, что «Турция готова взять на себя ответственность в рамках предложенного ею механизма гарантий для Палестины».

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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