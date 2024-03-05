Хуститы атаковали два эсминца США

Военный представитель йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа во вторник, 5 марта, заявил, что по двум эсминцам США в Красном море был нанесен удар с использованием дронов и ракет, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала представитель хуситов сказал: «Вооруженные силы Йемена провели операцию, в ходе которой был нанесен удар по двум американским эсминцам в Красном море. Для атаки применялись беспилотные дроны и несколько противокорабельных ракет. … Хуситы могут расширить операции против враждебных целей. Военные операции будут продолжаться, пока агрессия не прекратится и не будет снята осада сектора Газа».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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