Нарышкин о смерти Навального*: Рано или поздно жизнь заканчивается и люди умирают

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный* умер своей смертью, поскольку «рано или поздно жизнь заканчивается»,– сообщает во вторник, 5 марта телеканада «Россия-24».

В эфире телеканала, отвечая на вопрос, были ли причастны к смерти Навального* какие-либо «западные силы» Сергей Нарышкин, в эксклюзивном интервью для «Соловьев Live», сказал: «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность – рано или поздно жизнь заканчивается, и они умирают. Скончался Навальный своей смертью, да».

*Признан террористом и экстремистом в России

Москва, Иван Бабурин

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