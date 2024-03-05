Лондон сообщил, когда начнет поставки снарядов Киеву

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи во вторник, 5 марта, заявил, что артиллерийские снаряды начнут поступать на Украину в период с апреля по июнь текущего года, – сообщают СМИ.

В письменном ответе Хиппи на вопрос теневого министра обороны Великобритании от оппозиционной Лейбористской партии Джона Хили, опубликованном на сайте британского парламента, говорится: «Первые поставки снарядов из пакета военной помощи Украине на £245 млн., о котором было объявлено 24 февраля 2024 года, начнутся в первом квартале 2024-2025 финансового года, который начинается 6 апреля».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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