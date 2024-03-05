Российский «Искандер» уничтожил американский HIMARS в Херсонской области

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко во вторник, 5 марта, заявил, что российские военные ракетным комплексом «Искандер» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Василенко сказал: «Сегодня подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской. Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса «Искандер».

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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