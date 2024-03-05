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Среда, 6 марта 2024, 01:08 мск

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Захарова заявила, что США предают своих союзников «не глядя»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск», заявила, что «США предают союзников – не глядя».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Кирби: «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно».

«До слез. Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби. Один уточняющий вопрос сквозь хохот: а в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?»

«Но надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма – предают не глядя», – добавила российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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