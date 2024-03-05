В Госдуме в связи с ростом инфляции предложили увеличить материнский капитал до миллиона рублей

Группа депутатов Госдумы предложила внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с учетом роста инфляции и цен на жилье за второго ребенка выплачивать материнский капитал в размере 1 млн. рублей, – сообщает ТАСС.

В предложенном законопроекте, в частности, говорится: «Размер материнского (семейного) капитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей – на второго ребенка, а также 1 млн рублей на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло».

«Установить с февраля 2025 года более высокий размер маткапитала с учетом резкого роста стоимости жилья, а также реального уровня инфляции, значительно превышающего 5,3%», – говорится также в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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